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Житель Стамбула открыл стрельбу в кафе после ссоры из-за долга

DHA: в Стамбуле мужчина ранил двоих в кафе и скрылся
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Depositphotos

В одном из кафе района Кадыкёй в Стамбуле произошла перестрелка. Об этом сообщило агентство DHA.

По предварительным данным, конфликт начался с ссоры из-за долгов между тремя мужчинами. Спор быстро перерос в драку, после чего один из участников достал пистолет и открыл огонь.

В результате стрельбы ранения получили двое посетителей заведения. На место происшествия прибыли экстренные службы — пострадавших доставили в больницу. Их состояние уточняется.

Стрелявший скрылся с места происшествия. Полиция разыскивает его, расследование продолжается.

До этого в штате Юта, США, мужчина открыл стрельбу по полиции, укрывшись в своем доме со взрывчаткой. Согласно информации СМИ, 45-летний подозреваемый сначала позвонил правоохранителям и сообщил о том, что расправился со своей супругой. В дальнейшем мужчина начал стрелять по прибывшим спецназовцам, которые открыли ответный огонь. Для разрешения ситуации на место прибыла бронетехника.

Ранее в Бразилии подросток с ножом ворвался в школу и напал на учительницу и младшеклассников.

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