В Бразилии подросток с ножом ворвался в школу и напал на учительницу и младшеклассников

Подросток с ножом проник в школу в Бразилии и напал на учительницу с учениками

В школе на юге Бразилии 16-летний подросток с ножом напал на детей и учителя. Об этом сообщило издание NDTV.

Как сообщили местные власти, инцидент произошел во вторник в учебном заведении Maria Nascimento Giacomazzi в штате Риу-Гранди-ду-Сул. По данным СМИ, девятилетний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадали восьмилетняя девочка и 34-летняя учительница, которая пыталась остановить нападавшего. По данным полиции, обе они находятся в больнице в стабильном состоянии.

Хотя официально тип оружия не был назван, представитель местной мэрии Жеверсон Циммерманн сообщил, что пострадавшие получили колотые ранения. Он добавил, что подозреваемый был знаком педагогам и проходил курс психологической помощи.

По словам Циммерманна, безопасность в школе недавно была усилена — установлены дополнительные ограждения и увеличено количество охраны — на фоне участившихся нападений в бразильских учебных заведениях.

Ранее братья устроили поножовщину из-за доставшейся им в наследство квартиры в Москве.