В американском штате Юта мужчина открыл огонь по полиции

В США мужчина открыл огонь по полиции, укрывшись дома со взрывчаткой

В штате Юта, США, мужчина открыл стрельбу по полиции, укрывшись в своем доме со взрывчаткой. Об этом сообщает телеканал KSL со ссылкой на шерифа округа Каш Чада Дженсена.

Согласно информации телеканала, 45-летний подозреваемый позвонил правоохранителям и сообщил о том, что расправился со своей супругой.

«Когда на место прибыли заместители шерифа, мужчина открыл огонь, вынудив их искать укрытие и вызвать наряд полицейского спецназа», — сообщает канал.

В дальнейшем стрелявший начал стрелять по спецназовцам, которые открыли ответный огонь. Для разрешения ситуации на место прибыла бронетехника.

Когда силовики попытались установить контакт с нападавшим, он прислал им фотографии пояса с взрывчаткой.

Позже местный шериф сообщил о завершении инцидента, не предоставив дополнительных деталей.

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