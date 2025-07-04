«Кожа почернела»: у россиянки начался некроз ноги из-за антижира

В Липецке у женщины начался некроз ноги из-за пролитого на нее антижира

Врачи Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» спасают женщину, которая получила тяжелый ожог из-за бытовой химии. Об этом сообщает местное издание Gorod48 со ссылкой на заведующего ожогового отделения медучреждения Илью Копылова.

По словам медика, 50-летняя женщина пролила себе на ногу средство для удаления жира, когда убиралась в квартире. Она не придала этому значения. А через несколько дней обратилась за помощью, когда нога почернела и у нее начался некроз тканей.

Пациентке диагностировали химический ожог четвертой степени 5% кожных покровов. Медик подчеркнул, что повреждения оказались очень серьезными и попросил соблюдать осторожность в обращении с химическими средствами в быту.

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