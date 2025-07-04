Два жителя Курской области возвращены с территории Украины

Двое жителей Курской области возвращены в Россию с территории Сумской области Украины. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По словам омбудсмена, на украинской территории остаются еще 30 россиян из приграничных районов Курской области. Работа по их возвращению продолжается через согласованные коридоры.

«Мы вернули супружескую пару — мирных жителей, перемещенных в Сумы. За ними прибыл транспорт из Курска, сейчас оцениваем их состояние здоровья», — заявила омбудсмен.

Наталья и Александр (имена изменены) уже находятся на российской территории. Специалисты оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В пятницу в Россию вернули военных, находившихся в украинском плену. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Взамен Киеву была передана группа военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обмен состоялся в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле. После этого всех российских военных привезли на родину, где они пройдут лечение и необходимую реабилитацию.

Ранее российские военные на видео рассказали о возвращении из плена.