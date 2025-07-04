Российские военные на видео рассказали о возвращении из плена

МО: российские бойцы на видео поделились эмоциями после возвращения из плена ВСУ

Российские военные, вернувшиеся из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали о своих ощущениях после обмена. Видео опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах, опубликованных ведомством, несколько военнослужащих рассказывают, как рады вернуться домой. Их ждут мамы, жены и дети.

4 июля в Россию вернули военных, находившихся в украинском плену. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Взамен Киеву была передана группа военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обмен состоялся в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле.

После этого всех российских военных привезут на родину, там они пройдут лечение и необходимую реабилитацию.

23 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская и украинская стороны продолжают обмениваться пленными и телами военнослужащих в рамках договоренностей, выдвинутых на стамбульских переговорах.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия на текущей неделе ожидает ясности в вопросе проведения третьего раунда переговоров.

Ранее в КГБ Белоруссии рассказали, как организуют обмены пленными между РФ и Украиной.