Мужчина выкупил старый склад и стал обладателем целого состояния

Блогер выкупил заброшенный склад и нашел там карточки с покемонами на £60 тысяч

Британец выкупил заброшенный склад и обнаружил там редкие карточки с покемонами стоимостью в десятки тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет Metro.

Мужчина из Великобритании, автор YouTube-канал Wades Venture с 200 тыс. подписчиков, вслепую приобрел на онлайн-аукционе заброшенный склад размером три на шесть метров и отдал за него около £1500 (примерно 160 тыс. рублей). Открыв его, он обнаружил настоящую сокровищницу — внутри хранились коробки с редкими карточками покемонов из 1990-х годов, а также множество запечатанных ретро-игр и игровых консолей, включая PlayStation, Xbox, Nintendo 64, Atari, Game Boy и Nintendo DS.

Коллекция карт покемонов насчитывала около 1000 штук, аккуратно упакованных и сохранившихся в почти идеальном состоянии, некоторые — даже в оригинальной упаковке. Счастливчик признался, что даже мыл руки перед тем, как брать карточки, чтобы не испортить их. По предварительным оценкам, стоимость найденного составляет около £60 тыс. (около 6,5 млн рублей), то есть в 30 раз больше, чем ютубер заплатил за склад. Мужчина уже начал продавать часть коллекции, что принесло ему чистую прибыль примерно в £3 тыс.

Ранее мужчина убрался в своем автомобиле и разбогател на $50 тысяч.