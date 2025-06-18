Мужчина убрался в своем автомобиле и разбогател на $50 тысяч

В США мужчина навел порядок в своем автомобиле и стал богаче на $50 тысяч, пишет UPI.

Мужчина, который работает инженером и часто бывает в командировках по штату Мэриленд, во время одной из поездок купил на заправке лотерейный билет, положил его в машину и забыл о нем. Спустя неделю он решил навести уборку в салоне автомобиля.

Пролистывая документы и прочие мелочи между сиденьями, американец внезапно наткнулся на старый лотерейный билет. Он стер защитный слой, увидел комбинацию цифр, а потом проверил ее на официальном сайте лотереи и узнал, что выиграл $50 тысяч.

«Я был в восторге, когда понял, что выиграл», — поделился эмоциями победитель.

По словам мужчины, деньги пойдут на погашение текущих счетов и увеличение личного капитала.

«Надеюсь, это первая из многих побед», — добавил он с улыбкой.

Ранее женщина выиграла в лотерею после посещения святилища в Таиланде.