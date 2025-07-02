В Подмосковье назвали количество проведенных работ на сетях водоснабжения

Более 4 тысяч работ провели на сетях водоснабжения в Подмосковье в июне

Специалисты водоканалов Московской области провели более 4 тыс. работ по поддержанию и развитию коммунальной инфраструктуры региона в июне, сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ Подмосковья.

Специалисты провели ремонт, профилактический осмотр и обслуживание около 350 объектов.

Также была восстановлена проходимости более 1,2 тыс. участков внутриквартальных канализационных сетей и более 2 тыс. плановых проверок качества воды.

Благодаря проведенной работе количество засоров сократилось до 1,5 тыс. по сравнению с маем 2025 года.

В Шатуре были заменены 76 метров трубопровода, а в Электростали заменили 50 метров канализационных сетей.