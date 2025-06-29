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В Уссурийске школьник перевел мошенникам 800 тыс. рублей накоплений бабушки

В Приморье внук оставил бабушку без денег, пытаясь купить игровую валюту
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Ilya Naymushin/Reuters

В Приморском крае 10-летний школьник пытался купить игровую валюту и перевел мошенникам почти миллион рублей накоплений бабушки. Об этом сообщает краевое управление МВД.

В правоохранительные органы обратилась 68-летняя жительница Уссурийска. Пенсионерка рассказала, что с ее банковского счета исчезли 800 тысяч рублей. Выяснилось, что невольным помощником мошенников стал 10-летний внук потерпевшей.

С мальчиком в одном из мессенджеров связался неизвестный и предложил приобрести игровую валюту. Следуя инструкциям злоумышленников, школьник взял телефон бабушки и открыл отправленные ей на телефон ссылки, после чего произошло несколько переводов денежных средств на неустановленный счет с банковской карты пенсионерки.

Общий ущерб составил 800 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого в Петербурге школьница впустила в квартиру неизвестных, которые под видом обыска украли у ее родителей наличные и драгоценности из сейфа. Общий ущерб составил 6,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее восьмиклассник перевел мошенникам 4 млн рублей, пытаясь сохранить деньги родителей.

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