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Россиянка осталась без золотого кольца, когда упала в обморок дома

В Омске ремонтник украл кольцо у нанимательницы, когда она упала в обморок
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ГУ МВД России по Омской области

В Омске местная жительница стала жертвой воровства мастера, которого наняла для ремонта в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Женщина из Кировского района обратилась в МВД с заявлением о пропаже золотого кольца. По словам потерпевшей, драгоценность пропала в день, когда она потеряла сознание, находясь в своей квартире. Женщина уточнила, что в тот момент вместе с ней в помещении был мастер, которого она наняла для поклейки обоев. Именно он вызвал ей скорую. На пропажу ювелирного изделия с пальца омичка обратила внимание в больнице.

Оперативники установили, что кольцо действительно забрал 42-летний мастер. Мужчина сдал его в ломбард и выручил 12 тысяч рублей. Деньги к моменту задержания он уже успел потратить. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В пресс-службе полиции уточнили, что подозреваемый был судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Москве грабители случайно помогли поймать курьера мошенников.

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