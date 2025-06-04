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В Москве грабители случайно помогли поймать курьера мошенников

SHOT: в Москве двое грабителей обокрали курьера мошенников
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Global Look Press

На востоке Москвы грабители случайно помогли поймать курьера мошенников, украв у него сумку с деньгами. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в районе Вешняки, двое мужчин отобрали у 26-летнего прохожего сумку с 1,5 млн рублей. Злоумышленников быстро задержали, было возбуждено уголовное дело о грабеже.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые оставили без денег своего «коллегу» — потерпевшим оказался курьер мошенников. Мужчина вез сумку с деньгами, которые передал ему 53-летний житель столицы. Пособника аферистов тоже задержали и возбудили дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Петербурге пенсионерка перехитрила аферистов и не дала им украсть миллион. Пенсионерке поступил звонок от неизвестных, которые попытались убедить ее в необходимости «задекларировать» миллион рублей. Женщина проявила бдительность и не повелась на уловку. Она согласилась на условия аферистов, а сама связалась с полицейскими и рассказала о попытке обмана. В момент передачи денег злоумышленников задержали.

Ранее крымский пенсионер испугался «уголовного дела» и отдал мошенникам более 46 млн рублей.

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