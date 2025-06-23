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Рыбаки нашли младенца с плацентой в сточном канале в Приморье

В Приморском крае рыбаки выловили тело новорожденного из сточного канала
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Pixabay

В Ханкайском округе Приморского края рыбаки выловили из воды младенца без признаков жизни, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Тело новорожденного обнаружили еще 7 июня в сточном канале реки Астраханка между селами Хороль и Камень-Рыболов. Свое внимание на подозрительный пакет обратили рыбаки, они решили узнать, что находится внутри, и были шокированы находкой. Младенец без признаков жизни был завернут в полотенце, а рядом, в пакете поменьше лежала плацента. Мужчины сообщили о произошедшем в полицию.

Пользователи социальных сетей обвинили мать новорожденного в бессердечности. Правоохранители разыскивают подозреваемых в этом страшном преступлении. Сейчас они прорабатывают версию о том, что женщина могла приехать из другого округа, надеясь замести следы. Всех, кто обладает любой информацией по этому делу, просят связаться с сотрудниками уголовного розыска.

Ранее челябинка положила младенца в пакет и бросила в стиральную машину.

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