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Челябинка положила младенца в пакет и бросила в стиральную машину, ребенок не выжил

В Челябинской области будут судить мать, бросившую ребенка в стиральную машинку
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СУ СК РФ по Челябинской области

Жительница Челябинской области предстанет перед судом после того, как жестоко обошлась со своим новорожденным ребенком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Сулея Саткинского района. По версии следствия, 33-летняя женщина на 40-й неделе беременности родила мальчика в бане, затем положила его в пакет и бросила в стиральную машинку, которую закрыла. Техника находилась в неотапливаемом помещении, где температура достигала -6 Сº. Таким образом, у ребенка не оставалось шансов выжить.

«Впоследствии в связи с резким ухудшением состояния обвиняемая обратилась в медицинское учреждение, где был установлен факт самостоятельных родов», – сообщается в публикации.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. На данный момент следствие завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд оставил на свободе школьницу, выбросившую новорожденную дочь в окно в Ленобласти.

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