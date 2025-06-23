Нижегородская студентка отдала мошенникам сейф с 100 тысячами долларов, «спасая» отца

В Нижнем Новгороде студентка пыталась «спасти» отца от уголовного дела о госизмене и отдала мошенникам сейф с наличными. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в полицию обратился 50-летний местный житель. Мужчина сообщил, что его 18-летняя дочь отдала мошенникам сейф, в котором находились 100 тысяч долларов. Выяснилось, что неизвестные связались с девушкой и убедили ее в том, что в отношении ее родителя возбуждено уголовное дело о госизмене.

Чтобы «спасти» отца от преследования, аферисты потребовали передать им имевшиеся в доме наличные. Поверив незнакомцам, студентка передала курьеру преступников сейф, в котором хранились 100 тысяч долларов.

Личность одного из подозреваемых в мошенничестве установили. 33-летний житель Владикавказа задержан в Северной Осетии и доставлен в Нижний Новгород. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

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