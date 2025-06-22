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У петербуржца угнали машину и обворовали квартиру за два дня

Петербуржец за два дня столкнулся с угоном машины и квартирной кражей
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Shutterstock

Петербуржец лишился машины и столкнулся с квартирной кражей за два дня, сообщает «Конкретно.ру».

Все началось поздним вечером 19 июня, когда 29-летний мужчина остановился на АЗС на Выборгском шоссе. Он пошел расплачиваться за топливо и не закрыл свой Volkswagen Touareg, в котором оставил ключи зажигания, а также ПТС, СТС, водительское удостоверение, ключи от квартиры и паспорт. Петербуржец вернулся через пять минут, но иномарки на месте уже не было. Пострадавший отправился в полицию и оставил заявление, оценив ущерб в 350 тыс. рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») и стали разыскивать преступников.

Но уже 21 июня владелец угнанного авто вновь обратился за помощью к полицейским. По его словам, неизвестный проник в его квартиру на проспекте Культуры и вынес оттуда ценные вещи — три мобильных телефона, два ноутбука и беспроводную компьютерную мышь. На этот раз материальный ущерб составил 31 тыс. рублей. Известно, что злоумышленник оставил множество улик и даже забыл на месте преступления свой рюкзак. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ («Кража»).

Ранее подросток вынес из квартиры сейф с 9 млн рублей, «спасая» родителей от тюрьмы.

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