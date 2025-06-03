На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Подросток вынес из квартиры сейф с 9 млн рублей, «спасая» родителей от тюрьмы

В Барнауле подросток отдал мошенникам отцовский сейф с 9 млн рублей
close
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

В Алтайском крае мошенники запугали подростка уголовным делом в отношении его родителей и заставили вынести из квартиры сейф с миллионами. Об этом сообщает краевое управление МВД.

С заявлением в полицию обратился 45-летний житель Барнаула, он сообщил, что его сын стал жертвой мошенников и вынес из квартиры сейф со сбережениями. Выяснилось, что неизвестные связались со старшеклассником под видом директора школы, в которой он учится. Подросток продиктовал лжедиректору код из СМС-сообщения, сразу после этого связь прервалась.

В дальнейшем школьнику позвонил «следователь», который запугал мальчика тем, что его родителей привлекут к уголовной ответственности за переводы денег в недружественную страну. Чтобы отец и мать не попали за решетку, злоумышленники убедили мальчика, что нужно собрать все имеющиеся дома наличные и передать курьеру для сохранения.

Подросток объяснил, что деньги находятся в сейфе, но код он не знает. Тогда аферисты вызвали к дому такси, мальчик замотал сейф в упаковочную бумагу и передал водителю. Согласно легенде, школьник якобы передавал мангал, который нужно было отправить другу в другой город. В сейфе находилось 9 млн рублей. Личность таксиста установлена, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Нефтеюганске подросток поджигал машины по указке телефонных мошенников.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами