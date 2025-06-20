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Граждан РФ предупредили о новой схеме проведения нелегальных платежей

МВД: теневой бизнес использует схему прямых переводов нелегальных платежей
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Александр Кряжев/РИА Новости

Теневой бизнес стал невольно вовлекать обычных людей в преступные схемы через криптообменники и онлайн-казино. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационных технологий МВД РФ.

Организаторы транзакций напрямую сводят людей, желающих купить криптовалюту, с получателями средств от противозаконной деятельности.

«Организаторы полностью исключают себя из цепочки платежей. <..> Данный способ может превратить обычных пользователей в невольных участников преступной деятельности», — пояснили в ведомстве.

Недавно депутат Госдумы Антон Горелкин призвал к ускоренному принятию законопроекта, предусматривающего конфискацию незаконно добытой криптовалюты. Его заявление последовало на фоне недавнего ареста крупной нелегальной майнинговой фермы в Иркутской области, стоимость изъятого оборудования которой превысила $6 млн. Владельцам изъятого оборудования грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в ЦБ назвали иллюзией анонимность криптовалюты.

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