Граждан РФ предупредили о новой схеме проведения нелегальных платежей

Теневой бизнес стал невольно вовлекать обычных людей в преступные схемы через криптообменники и онлайн-казино. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационных технологий МВД РФ.

Организаторы транзакций напрямую сводят людей, желающих купить криптовалюту, с получателями средств от противозаконной деятельности.

«Организаторы полностью исключают себя из цепочки платежей. <..> Данный способ может превратить обычных пользователей в невольных участников преступной деятельности», — пояснили в ведомстве.

Недавно депутат Госдумы Антон Горелкин призвал к ускоренному принятию законопроекта, предусматривающего конфискацию незаконно добытой криптовалюты. Его заявление последовало на фоне недавнего ареста крупной нелегальной майнинговой фермы в Иркутской области, стоимость изъятого оборудования которой превысила $6 млн. Владельцам изъятого оборудования грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в ЦБ назвали иллюзией анонимность криптовалюты.