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Бизнес
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В ЦБ назвали иллюзией анонимность криптовалюты

Представитель ЦБ Короп: анонимность криптовалют — миф в условиях регулирования
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Алексей Куденко/РИА Новости

Миф об анонимности криптовалют теряет актуальность из-за глобального ужесточения регулирования. Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента финтехнологий Банка России Станислав Короп заявил на форуме ЦИПР-2025 в интервью с «Лентой.ру».

По словам представителя ЦБ, западные нормы (включая правила передачи данных о сторонах транзакций) разрушают концепцию цифровых активов как полностью анонимного платежного инструмента. Короп отметил, что регуляторы в Великобритании, Китае и других странах ужесточают контроль над крипторынком, отказываясь от либеральных подходов.

«Речь идет о желании контролировать финансовые потоки и идентифицировать контрагентов», — пояснил он.

28 мая Банк России сообщил, что по-прежнему не рекомендует финансовым организациям и их клиентам инвестировать непосредственно в криптовалюты. В ЦБ РФ уточнили, что финорганизации могут предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты.

Ранее эксперт назвал криптовалюту эффективным инструментом для обхода санкций.

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