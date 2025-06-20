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Министр просвещения рассказал о смене приоритетов у школьников

Кравцов: информационные технологии стали лидирующей программой для выпускников
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Раньше школьники поступали в вузы, чтобы учиться на юристов и экономистов, но теперь в лидерах направление информационных технологий. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу РБК на ПМЭФ.

«Мы видим, что тенденции меняются, информационные технологии — лидирующие программы по количеству поступающих в вузы», — сказал он, отметив, что далее идет педагогическое направление.

По его словам, этого удалось достичь за счет комплексных мер, в том числе за счет профориентации и информационной работы.

При поступлении в колледжи чаще выбирают инженерные направления, машиностроение, строительную отрасль, а также медицинские и педагогические направления.

19 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования сообщил, что абитуриентам-медикам и инженерам больше не придется сдавать при поступлении в вузы непрофильные предметы.

Ранее школьники рассказали, что будут делать, если не смогут поступить в вуз на бюджет.

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ПМЭФ – 2025
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