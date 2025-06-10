Школьники рассказали, что будут делать, если не смогут поступить в вуз

Среди тех, кто рассчитывает поступить на бюджет в вуз, в случае провала 41% пойдут на платное отделение, 24% планируют совмещать работу с подготовкой к новому поступлению, а 9% будут готовиться к пересдаче и пробовать поступить в следующем году. Такие данные следуют из результатов опроса MAXIMUM Education, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди тех, кто рассчитывает поступить на бюджет в вуз, в случае провала 41% пойдет на платное отделение, 24% планируют совмещать работу с подготовкой к новому поступлению, а 9% будут готовиться к пересдаче и пробовать поступить в следующем году.

Если же абитуриенту не удастся поступить и на коммерцию в вузе, 21% школьников начнут работать и параллельно готовиться к следующей попытке, еще 21% пройдут дополнительные курсы для получения профессии. По 14% респондентов рассматривают колледж или переезд за границу для учебы и работы.

В целом больше половины (59%) старшеклассников рассчитывают поступить на бюджет в вуз, 12% — на бюджет в колледж. Коммерческую форму обучения в вузе и колледже выбрали только 7% и 5% соответственно.

По словам школьников, которые собираются поступать на бюджет, в случае неудачи их родители будут продолжать настаивать на бесплатном обучении, возможно, в другом учебном заведении (62%). 18% родителей в таком случае согласятся оплачивать учебу, а 21% школьников вообще не обсуждали с семьей запасные варианты. Примечательно, что среди тех, кто изначально ориентируется на платное обучение, 79% не рассматривают альтернативные сценарии.

Почти половина (45%) респондентов будут поступать в вузы Москвы и Московской области. Среди них 47% планируют поступать на бюджет по конкретному направлению, 16% рассматривают поступление на коммерцию, 11% уйдут в колледж, если не получится поступить в вуз. Для 8% принципиально поступление в вуз на бюджет, но направление может быть любым, еще 5% возьмут gap year и будут поступать через год. 3% выпускников пойдут работать.

21% школьников планируют поступить в вузы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 50% выпускников будут поступать на желаемое направление на бюджет, еще 22% устроит любое бюджетное направление, также 22% пойдут в колледж в случае неудачи в вузе.

17% выпускников будут поступать в крупные федеральные вузы (УрФУ, ДВФУ, СКФУ и др.). 69% из них хотят поступить на бюджетное место на конкретном направлении, 15% выберут любое доступное бюджетное направление. В случае неудачи в вузе по 8% пойдут в колледж или найдут работу.

В региональные вузы поступят 17% опрошенных. 55% из них планируют поступить на выбранное направление на бюджет, 18% готовы к коммерции, а 9% подойдет любое бюджетное место.

Отношение к работе среди абитуриентов Москвы и регионов отличается. 35% поступающих в столичные учебные заведения будут работать, 23% — не планируют работать, а 42% пока не приняли решение по этому вопросу. Среди абитуриентов, поступающих в вузы регионов, две трети (66%) будут работать, 31% пока не определились. Не собираются работать только 3% выпускников.

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