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Толпа молодых людей избила российского подростка на автобусной остановке

В Липецке толпа юношей избила подростка на остановке, его забрали в больницу
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Кадр из видео/Telegram-канал «Липецк с огоньком»

В Липецке подросток подвергся нападению компании хулиганов на автобусной остановке. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Липецк с огоньком».

Все произошло поздно вечером на остановке «Станция защиты растений». Судя по кадрам, минимум шесть молодых людей напали на юношу, который стоял под крышей конструкции. По информации канала, подросток ждал на остановке мать, когда к нему подошел один из агрессоров и ударил по лицу. Далее к избиению подключились другие хулиганы. Драку пытался остановить прохожий, но у него ничего не получилось.

Позже один из агрессоров заметил, что все снимают на телефон, и обидчики подростка убежали. С места ЧП пострадавшего увозили на скорой. Информация о его состоянии отсутствует.

Ранее драка водителей автобусов из-за места на остановке в Красноярске попала на видео.

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