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Драка водителей автобусов из-за места на остановке в Красноярске попала на видео

В Красноярске появилось видео драки водителей автобусов из-за места на остановке

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Телеграм-канал «Авто Батя»

В Красноярске водители 63-го и 71-го маршрутов автобусов устроили драку прямо на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Kras Mash».

«Работники 63-го и 71-го маршрутов не смогли поделить карман на Добровольческой Бригады мирным путем и забились на кулаках. Разнимать пришлось очевидцам», — пишет паблик.

На видео видно, как разъяренные водители не скрывают своих эмоций. В ходе драки одному мужчине оппонент разорвал футболку.

До этого в Екатеринбурге водитель иномарки уехал с водителем коммунальной службы на капоте, перед этим он наехал на этого мужчину. Инцидент запечатлели очевидцы, на видео видно, что мужчина на капоте движущейся машины что-то кричит и размахивает руками, пытаясь остановиться иномарку.

В полиции сообщили, что в результате конфликта никто не пострадал. Как сообщила сотрудник отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Екатерина Шестакова, по данному факту сотрудниками проводится проверка.

Ранее «Союз автосервисов» предупредил россиян о резком росте расходов на подготовку автомобиля к зиме.

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