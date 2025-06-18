Курганец два года насиловал падчерицу и получил срок 15 лет

В Кургане мужчина получил срок 15 лет за насилие над падчерицей

В Кургане суд вынес приговор 39-летнему обвиняемому в насилии над падчерицей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год мужчина насиловал ребенка своей сожительницы, точный возраст пострадавшей не указан.

Сама мать не знала о действиях возлюбленного, но, когда об этом стало известно, обратилась в полицию. Мужчину задержали в тот же день, в его отношении возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

«На период следствия судом по ходатайству следователя ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Суд признал фигуранта виновным в шести эпизодах. Курганца лишили свободы на 15 лет, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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