Российский подросток избил и изнасиловал двоюродную сестру после застолья с другом

В Подмосковье пьяный 16-летний подросток избил и изнасиловал свою 15-летнюю двоюродную сестру. Об этом сообщает mk.ru.

Все началось с того, что юноша у себя дома, где также находилась его двоюродная сестра, распивал алкоголь с другом, который позже покинул жилище. После этого молодой человек ворвался в комнату к сестре, несколько раз ударил девушку по лицу, а затем изнасиловал ее. Преступление случилось в день, когда взрослых не было дома — семьи живут вместе в одной квартире.

Мать пострадавшей обратилась в полицию сразу после того, как дочь рассказала ей о случившемся. При этом мать юноши, напавшего на сестру, поддержала обвинения в его отношении. Однако отец подростка, ранее сам обвинявшийся в изнасиловании, встал на сторону сына. Сейчас пострадавшей требуется психологическая помощь — у нее появилось заикание, тремор рук и ночные кошмары.

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