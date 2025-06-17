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В Жуковском пройдет Кубок России по легкой атлетике

Более 50 легкоатлетов представят Подмосковье на Кубке России в Жуковском
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Salivanchuk Semyon/Shutterstock/FOTODOM

Сразу 54 спортсмена представят Московскую область на Кубке России по легкой атлетике, который пройдет в Жуковском 20-22 июня, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Представители Московской области выступят в беге на различные дистанции, беге с барьерами, прыжках в длину, эстафете, метании диска, копья и молота, прыжках с шестом, тройном прыжке, толкании ядра и спортивной ходьбе.

Всего за три дня соревнований легкоатлеты поборются за 40 комплектов наград.

Для болельщиков будут организованы розыгрыши призов, интерактивные шоу и другие активности. Кубок России по легкой атлетике пройдет с 20 по 22 июня на стадионе «Метеор» в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Всего в стартах примут участие более 700 спортсменов из разных регионов.

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