Глава РПЦ рассказал, каким должен быть настоящий бизнес

Управляя бизнесом, руководитель неизбежно проходит через ситуации, когда ему нужно принимать сложные, а порой и жесткие решения, но не существует обстоятельств, на которые не распространяется нравственный закон: «Поступай с людьми так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой». Об этом заявил патриарх Кирилл в интервью изданию «Коммерсантъ».

Противопоставление этики, социальных инвестиций, справедливости с одной стороны и эффективности бизнес-процессов - с другой - ложное. Бизнес и экономика не являются явлениями параллельной реальности, подчеркнул глава Русской православной церкви.

По словам священнослужителя, за тезисом «нравственным в экономике быть невыгодно» скрывается лукавство, а выгодность предприятий определяется не только спросом и предложением, но и законодательством, которое опирается на нравственность.

Эффективная экономика создает такие условия жизни для людей, которые позволяют обществу сохраниться и развиваться, как экономически и научно, так и культурно, сказал патриарх Кирилл.

Ранее патриарх Кирилл напомнил о «пути в ад» для богачей, не помогающих бедным и нуждающимся.