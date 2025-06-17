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Жена тайно записала мужа на марафон, когда он сказал, что пробежит его без подготовки

Daily Mail: американец пробежал марафон без подготовки
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maisiejtodd/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США жена тайно записала мужа на марафон после того, как он похвастался, что может пробежать его без подготовки, пишет Daily Mail.

Мэйзи Тодд из Калифорнии решила подшутить над своим мужем Логаном, когда услышала, как он хвастается, что может пробежать марафон без какой-либо подготовки. Чтобы проверить его слова на деле, она тайком зарегистрировала его на гонку всего за 24 часа до старта.

«Меня разбудили в 6 утра в субботу с новостью — это было не очень приятно», — рассказал мужчина, отметив, что бег никогда ранее не входил в число его увлечений.

Несмотря на отсутствие подготовки и предупреждения экспертов о риске развития рабдомиолиза — опасного состояния, при котором мышечные ткани начинают разрушаться, — Логан решил выйти на дистанцию.

За день до марафона супруги купили пару подержанных кроссовок и запаслись спортивным питанием. По словам мужчины, первые 15 км прошли лучше, чем он ожидал.

«Я чувствовал себя удивительно хорошо», — вспоминает Логан.

В конечном итоге американец преодолел всю дистанцию в 42 км за 5 часов и 58 минут, хотя последние этапы были уже больше похожи на смесь бега и ходьбы.

На следующий день после забега он признался, что практически весь день провел с болью по всему телу. Однако отметил, что гордится собой и теперь может точно сказать, что марафон можно пробежать без подготовки.

Ранее британец прошел 100 тысяч шагов за сутки и рассказал, что стало с его телом.

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