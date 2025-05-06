Британец прошел 100 тысяч шагов за сутки и рассказал, что стало с его телом

Блогер из Англии за сутки прошел 100 тысяч шагов и рассказал, что стало с его телом, пишет LADBible.

Джек Мэсси Уэлш, создатель контента с многомиллионной аудиторией, известен своими экстремальными челленджами. В очередной раз он решил проверить пределы возможностей своего тела, отправившись в пеший марафон. По словам британца, его целью было пройти 100 тысяч шагов за 24 часа — примерно 100 километров.

Марафон начался относительно спокойно, но с каждым новым этапом дистанция давалась все тяжелее. После 25 тысяч шагов Уэлш отметил легкую боль в спине и лодыжках. К 75 тысячам шагов каждое движение стало даваться ему с трудом: ноги болели, обувь начала жать из-за отеков. Тем не менее, он продолжил движение и завершил дистанцию за 15 часов 28 минут, почти не останавливаясь.

Финал испытания оказался не менее сложным, чем сама ходьба. Настолько изможденный, что с трудом мог подняться даже на небольшой склон, Уэлш едва добрался до машины. Дома его ждало новое испытание — снять обувь, которая буквально впилась в распухшие ноги. Волдыри и сильная усталость стали закономерным итогом этого экстремального эксперимента, отметил мужчина.

Ранее 92-летний мужчина завершил свой 30-й подряд Римский марафон.