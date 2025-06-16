В РФ хотят внести НКО, помогающие бойцам СВО, в перечень социально-ориентированных

В ГД хотят включить НКО, помогающие ветеранам СВО, в списки на господдержку

В Госдуму хотят внести законопроект о включении организаций, оказывающих поддержку ветеранам СВО и членам их семей, в список социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) с правом на государственную поддержку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову.

По ее словам, работы по дополнению перечня организациями, оказывающими поддержку бойцам СВО, ведутся уже сейчас.

«Это создаст им новые возможности для получения дополнительной поддержки», — сказала Лантратова на заседании комитета.

Она отметила, что на данный момент господдержку могут получать некоммерческие организации, работающие по 20 направлениям.

В 2024 году Фонд президентских грантов помог реализовать 7856 социальных проектов, направив на эти цели 10 млрд рублей. Сообщалось, что многие НКО оказывают поддержку семьям участников СВО — 331 проект такой направленности получил поддержку (на общую сумму 1,19 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что НКО могут разрешить защищать права заключенных.