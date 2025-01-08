Более 7 тысяч проектов получили поддержку Фонда президентских грантов в 2024 году

В 2024 году Фонд президентских грантов помог реализовать 7856 социальных проектов, направив на эти цели 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба фонда.

В Год семьи фонд направил 643 млн рублей на реализацию 275 проектов, а всего в этом году на 2 конкурса фонда представили 3042 проекта, связанных с поддержкой семей (14% от всех поданных заявок).

Также в 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим фонд направил 221 млн рублей на поддержку 67 проектов, связанных с этим важным событием. Одним из таких проектов стала инициатива автономной некоммерческой организации «Центр подводных исследований Русского географического общества», участники которой планируют выяснить обстоятельства гибели не менее 7 самолетов времен ВОВ на дне Финского залива.

В пресс-службе фонда отметили, что многие проекты были направлены и на поддержку новых российских регионов. Всего при поддержке фонда в этом году стартовало 90 новых проектов, на которые было выделено 502 млн рублей. Еще 38 проектов, которые реализуют зарегистрированные на территории новых регионов НКО, получили президентскую поддержку на сумму 80 млн рублей.

Многие НКО оказывают поддержку семьям участников СВО. Всего в этом году поддержку получил 331 проект (на сумму 1,19 млрд рублей). Как рассказали в пресс-службе Фонда президентских грантов, одним из таких стал проект Калининградской региональной общественной организации инвалидов «Своих не бросаем». Проект, в рамках которого участники проводят реабилитацию для участников СВО, получил поддержку на сумму 11,6 млн рублей.

Что касается итоговой реализации проектов, в 2024 году было оценено 4034 проекта, из которых 88% признали реализованными успешно, 10,1% — удовлетворительно, а 1,9% — неудовлетворительно.

Также, по данным фонда, с 2017 года совокупный бюджет проектов, инициированных социально ориентированными некоммерческими организациями и получивших поддержку благодаря работе фонда, превысил 148 млрд рублей. Всего в фонд с 2017 года было подано 176886 проектов от 45038 НКО. По итогам 18 федеральных конкурсов фонда было поддержано 30610 проектов от 14311 НКО.

Напомним, Фонд президентских грантов является единым оператором государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций в Российской Федерации с 3 апреля 2017 года.