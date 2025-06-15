В Петербурге неизвестный стрелял по людям из пневматики

В Петербурге неизвестный ранил прохожего в грудь из пневматики

В Невском районе Петербурга полиция устанавливает личность злоумышленника, который стрелял по людям из пневматики. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел во дворах домов по улице Крыленко, неизвестный выстрелил из пневматики в прохожего. Пуля попала мужчине в грудь. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, после осмотра он был отпущен на амбулаторное лечение.

Обстоятельства произошедшего и личность стрелка устанавливаются.

До этого в Петербурге подросток обстрелял окна многоэтажки из пневматического пистолета, который купил на маркетплейсе. Местные жители сообщили о том, что неизвестный открыл стрельбу по окнам жилого дома. Прибывшие на место полицейские установили, что стрелял 15-летний школьник. У подростка изъят пневматический пистолет, мальчик признался, что купил его на маркетплейсе. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее петербуржец поспорил с прохожим и выстрелил в него из ружья.