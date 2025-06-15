В Омской области годовалый ребенок захлебнулся в ведре

В Омской области годовалая девочка упала в ведро с водой и захлебнулась

В Павлоградском районе Омской области годовалая девочка захлебнулась, упав в ведро, пока пьяные родители спали. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в селе Тихвинка, 14 июня мать обнаружила годовалую дочь в ведре с водой. Спасти девочку не удалось. По предварительной информации, пьяные родители оставили ребенка без присмотра и легли спать. Девочка случайно упала в тридцатилитровое ведро с водой головой вниз и захлебнулась.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Известно, что мать ребенка злоупотребляет спиртным и неоднократно привлекалась к ответственности за неисполнение обязанностей. Следователи также дадут оценку работе органов профилактики, которые были обязаны следить за условиями жизни ребенка.

До этого в Колпинском районе Петербурга двое подростков устроили заплыв на надувном матрасе и чуть не утонули. Матрас сдулся, дети застряли на разрушенной пристани, снимать оттуда их пришлось сотрудникам МЧС. Один из мальчиков госпитализирован в отделение реанимации детской больницы с переохлаждением, он находится в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего проводится проверка.

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