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Пьяный тюменец изрезал ножом приятеля

В Тюмени мужчина с ножевыми ранениями сам пришел в больницу
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Shutterstock

В Тюмени полицейские задержали подозреваемого в нападении на знакомого, мужчина изрезал приятеля ножом в ходе ссоры. Об этом сообщает областное управление МВД.

Мужчина с ножевыми ранениями обратился в одну из городских больниц и сообщил, что на него было совершено нападение. Полицейским 51-летний пострадавший рассказал, что его изрезал ножом 23-летний приятель.

Выяснилось, что мужчины распивали спиртные напитки и между ними возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый схватил кухонный нож и несколько раз ударил им оппонента. Подозреваемый в нападении задержан, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранту может грозить до десяти лет лишения свободы.

До этого в Краснодарском крае мужчина напал на возлюбленную из-за разрыва отношений. Пара устроила ссору во дворах жилых домов. Женщина хотела разорвать отношения с возлюбленным, в ответ мужчина выхватил нож и несколько раз ударил ее в грудь и шею. С места происшествия злоумышленник скрылся на велосипеде. На помощь истекающей кровью женщине пришли очевидцы, спасти пострадавшую не удалось. Нападавшего задержали, он пытался спрятаться в лесу.

Ранее в Пятигорске мужчина связал и избил соседку во время ссоры.

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