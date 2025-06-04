Подозреваемые в похищении блогера ответили на вопрос об инциденте фразой «Ахмат — сила»

Задержанные за похищение блогера Щепихина заявили, что «Ахмат — сила»

Мужчины, задержанные за похищение блогера Арега Щепихина, ответили на вопрос о случившемся фразой «Ахмат — сила». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Корреспондент канала спросил подозреваемых, зачем они похищали человека. В ответ мужчины улыбнулись, некоторые из них подняли вверх указательные пальцы.

Инцидент произошел вечером 3 июня. Группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками мужчину среднего возраста. Им оказался Щепихин.

Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек.

Позднее SHOT писал, что шестерых мужчин, унесших в багажнике Арега, задержали и отпустили. Трое из задержанных заявили полицейским, что являются действующими сотрудниками Росгвардии

Ранее мать Щепихина рассказала о сыне.