Подозреваемые в похищении блогера ответили на вопрос об инциденте фразой «Ахмат — сила»

Мужчины, задержанные за похищение блогера Арега Щепихина, ответили на вопрос о случившемся фразой «Ахмат — сила». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Корреспондент канала спросил подозреваемых, зачем они похищали человека. В ответ мужчины улыбнулись, некоторые из них подняли вверх указательные пальцы.
Инцидент произошел вечером 3 июня. Группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками мужчину среднего возраста. Им оказался Щепихин.
Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек.
Позднее SHOT писал, что шестерых мужчин, унесших в багажнике Арега, задержали и отпустили. Трое из задержанных заявили полицейским, что являются действующими сотрудниками Росгвардии
Ранее мать Щепихина рассказала о сыне.