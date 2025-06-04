Мать похищенного в Москве предпринимателя рассказала о сыне

Мать похищенного в Москве бизнесмена рассказала о его отношении к мусульманам

Предприниматель Арег Щепихин, который был похищен на Ярославском вокзале в Москве, стал резко негативно относиться к мусульманам из-за войны в Карабахе. Об этом в беседе с Baza заявила мать мужчины.

По словам женщины, ее сын в Карабахе не воевал, но очень активно следил за событиями и сильно переживал итоги конфликта между Арменией и Азербайджаном. Она подчеркнула, что не разделяет негативного отношения сына к мусульманам. Женщина считает, что он ошибается.

Она также рассказала, что не знала об активности сына в социальных сетях и об оскорблениях, которые он записывал в адрес чеченцев и дагестанцев.

Вечером 3 июня группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного авто с мигалками мужчину среднего возраста. Им оказался Щепихин.

Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек. Похитители не скрывали своих лиц, большинство из них носили бороды. Их было не менее пяти человек. Помешать им, судя по кадрам, физически никто не пытался.

Позже сообщалось, что в районе Киевского шоссе в Москве полицейские задержали автомобиль с номерами АМР, на котором от Ярославского вокзала увезли Щепихина. По имеющейся информации, правоохранители не нашли его в салоне.

По данным Baza, Щепихин регулярно записывал и выкладывал видео, в которых содержались оскорбления в адрес чеченцев и мусульман.

Ранее в центре Москвы похитили итальянского бизнесмена.