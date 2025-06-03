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Многодетную мать из Мытищ во второй раз обвинили в мошенничестве

СК РФ: фигурантка дела о жилищном сертификате из Мытищ получила новые обвинения
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Многодетная мать из Мытищ, которую подозревают в нелегальном получении жилищного сертификата, получила новые обвинения в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

2 июня женщина направила в суд иск о признании незаконным аннулирования выдачи ей сертификата на приобретения жилья на сумму 24,2 млн рублей.

«Следствие расценивает данные действия женщины как новую попытку мошенническим способом завладеть государственными денежными средствами. В связи с этим и в том числе для пресечения преступления следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено еще одно уголовное дело», — заявили в следственном комитете.

После того, как женщина попыталась оспорить аннулирование сертификата, следователи по соответствующему запросу направили в Мытищинский суд копии материалов уголовного дела в отношении женщины, которые свидетельствуют об «очевидной» незаконности получения ею жилищного сертификата.

24 января женщина была задержана за мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, она предоставила ложные сведения о доходах своего мужа, занизив их в несколько раз, а также предоставила подложную выписку из домовой книги, где указано, что по месту ее жительства проживают 13 человек, в то время как они находятся в Таджикистане.

Из-за незаконных действий семье был предоставлен статус малоимущих и нуждающихся в жилье, в итоге они получили субсидию в размере более 24 млн рублей на приобретение квартиры. В рамках расследования проведены обыски, допросы, изъяты документы и дорогостоящие мобильные телефоны.

Ранее РЦП наградила главу Мытищ, выдавшую жилищный сертификат многодетной матери-иммигрантке.

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