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В Мытищах задержали многодетную мать за мошенничество при получении квартиры

В Мытищах задержали мать семерых детей за мошенничество при получении квартиры
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Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Мытищах задержали многодетную мать, которая ранее получила субсидию на квартиру от государства. Об этом сообщает подмосковное управление СК.

В рамках расследования уголовного дела по факту совершения мошенничества при получении жилищной субсидии была задержана уроженка Таджикистана. По данным следствия, она предоставила ложные сведения о доходах своего мужа, занизив их в несколько раз, а также предоставила подложную выписку из домовой книги, где указано, что по месту ее жительства проживают 13 человек, в то время как они находятся в Таджикистане.

Из-за незаконных действий семье был предоставлен статус малоимущих и нуждающихся в жилье, в итоге они получили субсидию в размере более 24 млн рублей на приобретение квартиры. В рамках расследования проведены обыски, допросы, изъяты документы и дорогостоящие мобильные телефоны.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости» речь идет о матери семерых детей Тахмине Самадовой. 13 января женщине и ее супругу вручили сертификат на приобретение жилья. Против этого резко выступили патриотические блогеры — они сообщили, что муж Самадовой в соцсетях писал, что «готов порвать любого за таджикский флаг» и критиковал действия силовиков. До этого жители Мытищ выразили недовольство тем, что многодетная семья мигрантов получила жилищный сертификат. 20 января председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о нарушении жилищных прав в подмосковных Мытищах.

Ранее учитель истории из Подмосковья исчез после попытки занять у семьи 3 млн рублей.

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