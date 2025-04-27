Медаль «за мигрантов»? РПЦ наградила главу Мытищ, выдавшую жилищный сертификат приезжим

Мытищинское благочиние Сергиево-Посадской епархии Русской православной церкви вручило медаль священномученика Серафима, епископа Дмитровского, главе городского округа Мытищи Юлии Купецкой. Военкор Дмитрий Стешин напомнил, что в январе чиновница оказалась в центре скандала, выдав приезжим сертификат на субсидию для приобретения жилья. По мнению журналиста, обычные люди могут расценить награду как присвоенную «за мигрантов».

Протоиерей Димитрий Оловянников посетил администрацию городского округа Мытищи 24 апреля, в день памяти новомучеников и исповедников мытищинских.

«По благословению епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла протоиерей Димитрий вручил главе городского округа Юлии Купецкой награду Сергиево-Посадской епархии — медаль священномученика Серафима, епископа Дмитровского. Юлия Олеговна сердечно поблагодарила Преосвященнейшего епископа Кирилла за высокую награду», — отметили на сайте епархии.

За что медаль?

Военный корреспондент Дмитрий Стешин задался вопросом, за что Мытищинское благочиние вручило медаль главе городского округа.

«Мытищинское благочиние благословляет раздачу квартир мигрантам? И даже награждает за это (?) медалью легендарную мытищинскую чиновницу Юлию Купецкую. Именно благодаря ей в общественное информационное поле и в поле зрения СК попали раздачи квартир непонятно кому <...> Скандальная мытищинская история закончилась ничем, какие-то замы сейчас страдают. Но РПЦ решила подбросить дровишек, не обращая внимания на позицию Патриарха по мигрантскому вопросу, который уже больше напоминает заселение РФ другими народами», — написал он.

Журналист также заявил, что РПЦ уже осталась «без трети территорий канонического православия на Украине», и выразил мнение, что некоторым представителям церкви «все это нравится».

«Медаль, которую выдали Юлии Купецкой — епархиальная. Не знаю, какой смысл вложила епархия в это награждение. Но, со стороны, обычным людям, он очевиден — «за мигрантов». Так это воспринимается», — высказал свою оценку Стешин.

В чем скандал?

В январе 2025 года Юлия Купецкая оказалась в центре скандала из-за выдачи государственного сертификата на получение жилья семье приезжих — Рамазону Рахимову и Тахмине Самадовой. У пары семеро детей.

«Дети — самое ценное в жизни каждого из нас. Мы стремимся создать для них комфортную и уютную атмосферу, чтобы они были счастливы. Поздравляю вас с получением жилищного сертификата и желаю всего самого лучшего! Пусть в ваших семьях царят гармония, достаток, радость и детский смех, а каждый день будет наполнен улыбками, весельем и исполнением самых заветных желаний», — заявляла глава городского округа во время вручения сертификата.

Правоохранители заинтересовались вопросом выделения жилищного сертификата. Сама Купецкая в соцсетях писала, что все было в рамках закона.

«Тахмина с мужем, детьми и мамой живут в Мытищах уже 14 лет и являются гражданами Российской Федерации <…> Семья Самадовых полностью соответствует всем условиям для получения жилищного сертификата», — отметила глава округа.

Она также подчеркнула, что двое братьев Самадовой проходили службу в зоне СВО и получили тяжелые ранения.

Уже 24 января многодетную мать задержали. По версии следствия, Самадова соврала о доходах своего мужа (занизила сумму в несколько раз), а также предоставила поддельную выписку из домовой книги. Из документа следовало, что по месту ее жительства проживают 13 человек, хотя в действительности некоторые из них находятся в другой стране.

Как утверждает СК, из-за незаконных действий семью наделили статусом малоимущих и нуждающихся в жилье, благодаря чему они и получили субсидию на сумму более 24 млн рублей для покупки квартиры.