Медаль «за мигрантов»? РПЦ наградила главу Мытищ, выдавшую жилищный сертификат приезжим

Протоиерей Димитрий Оловянников посетил администрацию городского округа Мытищи 24 апреля, в день памяти новомучеников и исповедников мытищинских.
«По благословению епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла протоиерей Димитрий вручил главе городского округа Юлии Купецкой награду Сергиево-Посадской епархии — медаль священномученика Серафима, епископа Дмитровского. Юлия Олеговна сердечно поблагодарила Преосвященнейшего епископа Кирилла за высокую награду», — отметили на сайте епархии.
За что медаль?
Военный корреспондент Дмитрий Стешин задался вопросом, за что Мытищинское благочиние вручило медаль главе городского округа.
«Мытищинское благочиние благословляет раздачу квартир мигрантам? И даже награждает за это (?) медалью легендарную мытищинскую чиновницу Юлию Купецкую. Именно благодаря ей в общественное информационное поле и в поле зрения СК попали раздачи квартир непонятно кому <...> Скандальная мытищинская история закончилась ничем, какие-то замы сейчас страдают. Но РПЦ решила подбросить дровишек, не обращая внимания на позицию Патриарха по мигрантскому вопросу, который уже больше напоминает заселение РФ другими народами», — написал он.
Журналист также заявил, что РПЦ уже осталась «без трети территорий канонического православия на Украине», и выразил мнение, что некоторым представителям церкви «все это нравится».
«Медаль, которую выдали Юлии Купецкой — епархиальная. Не знаю, какой смысл вложила епархия в это награждение. Но, со стороны, обычным людям, он очевиден — «за мигрантов». Так это воспринимается», — высказал свою оценку Стешин.
В чем скандал?
В январе 2025 года Юлия Купецкая оказалась в центре скандала из-за выдачи государственного сертификата на получение жилья семье приезжих — Рамазону Рахимову и Тахмине Самадовой. У пары семеро детей.
«Дети — самое ценное в жизни каждого из нас. Мы стремимся создать для них комфортную и уютную атмосферу, чтобы они были счастливы. Поздравляю вас с получением жилищного сертификата и желаю всего самого лучшего! Пусть в ваших семьях царят гармония, достаток, радость и детский смех, а каждый день будет наполнен улыбками, весельем и исполнением самых заветных желаний», — заявляла глава городского округа во время вручения сертификата.
Правоохранители заинтересовались вопросом выделения жилищного сертификата. Сама Купецкая в соцсетях писала, что все было в рамках закона.
«Тахмина с мужем, детьми и мамой живут в Мытищах уже 14 лет и являются гражданами Российской Федерации <…> Семья Самадовых полностью соответствует всем условиям для получения жилищного сертификата», — отметила глава округа.
Она также подчеркнула, что двое братьев Самадовой проходили службу в зоне СВО и получили тяжелые ранения.
Уже 24 января многодетную мать задержали. По версии следствия, Самадова соврала о доходах своего мужа (занизила сумму в несколько раз), а также предоставила поддельную выписку из домовой книги. Из документа следовало, что по месту ее жительства проживают 13 человек, хотя в действительности некоторые из них находятся в другой стране.
Как утверждает СК, из-за незаконных действий семью наделили статусом малоимущих и нуждающихся в жилье, благодаря чему они и получили субсидию на сумму более 24 млн рублей для покупки квартиры.