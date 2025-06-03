В России раскрыли картель по поставке медицинских изделий

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выявила картельный сговор на торгах по поставке медицинских изделий для госучреждений Санкт-Петербурга и Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Общая сумма контрактов превысила 620 млн рублей. По данным ФАС, в нарушении антимонопольного законодательства уличены компании «Алма-Мед» и «Макрус». Установлено, что они не конкурировали между собой, а согласованно участвовали в электронных аукционах, используя общую инфраструктуру. Также между организациями были зафиксированы устойчивые деловые связи.

В результате большинство контрактов заключались без снижения стартовой цены или с минимальным ее уменьшением.

Материалы дела направят в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. В ФАС подчеркнули, что придают особое значение борьбе с антиконкурентными соглашениями, особенно в сферах, затрагивающих интересы граждан.

В мае ФАС сообщила о выявлении еще одного картельного сговора между тремя компаниями — ООО «Фокус», ООО «Отримед» и ООО «Экстравижн» — на торгах по закупке медицинских инструментов и расходных материалов.

Ранее ФАС раскрыла антиконкурентный картель продавцов наушников на маркетплейсах.