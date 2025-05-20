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В России выявили медицинский картель

ФАС выявила медицинский картель из трех компаний на сумму 1,2 млрд рублей
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о выявлении картельного сговора между тремя компаниями — ООО «Фокус», ООО «Отримед» и ООО «Экстравижн» — на торгах по закупке медицинских инструментов и расходных материалов.

Общая сумма контрактов, в которых обнаружены признаки нарушений, составила порядка 1,2 млрд рублей. Как сообщили в ведомстве, признаки сговора были зафиксированы на тендерах, проводимых на территории всей страны. В рамках дела, возбужденного в отношении указанных организаций, ФАС подозревает компании в координации своих действий с целью искусственного поддержания цен и ограничения конкуренции.

Расследование продолжается, служба собирается установить все обстоятельства дела и привлечь виновных к ответственности в соответствии с антимонопольным законодательством.

В марте ФАС возбудила дело о картельном сговоре на 1,9 млрд рублей при ремонте дорог в Дагестане в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Служба заподозрила компании в том, что они заключили антиконкурентное соглашение, чтобы поддержать завышенные цены на торгах по ремонту дорог.

Ранее ФАС раскрыла антиконкурентный картель продавцов наушников на маркетплейсах.

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