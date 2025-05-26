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В Луганске завершила работу экспозиция «Поезда Победы»

«Поезд Победы» за четыре дня в Луганске принял 13 тыс. посетителей
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Музей «Поезд Победы»

За четыре дня работы в Луганске «Поезд Победы» посетили 13 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

В год 80-летия Победы уникальный музей, посвященный Великой Отечественной войне, впервые прибыл в Луганскую народную республику (ЛНР). Глава региона Леонид Пасечник подчеркнул символичность события.

«Никто никогда не ставил Россию на колени, и не поставит и сейчас. Очень символично, что первый поезд, прибывший в Луганскую народную республику за последние 11 лет, это именно «Поезд Победы». Это еще раз говорит о том, что мы вместе, мы сильны и мы непобедимы», — отметил он.

Среди гостей экспозиции, которая разместилась на вокзале Луганска, были участники СВО, а также ветеран ВОВ Григорий Семенович Пономаренко. Во время войны он служил пулеметчиком. По его словам, многие экспозиции «Поезда Победы» вызывают воспоминания о тех годах.

Торжественное открытие экспозиции состоялось 23 мая. Мероприятие провел первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин по поручению главы республики.

«Эта уникальная экспозиция нацелена в первую очередь на детей и молодежь, поэтому для них мы организовали централизованные экскурсии. Также предусмотрели свободное посещение в вечернее время для всех желающих жителей республики», — рассказал он.

Отмечается, что значительную часть посетителей экспозиции составили школьники и студенты. Так, для ребят из Луганского детского дома экскурсия была организована при поддержке «Единой России» и МВД. Студенты Луганского государственного педагогического университета также посетили экспозицию в составе студенческих отрядов.

После завершения работы в Луганске «Поезд Победы» продолжит движение по маршруту.

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