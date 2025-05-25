Сибиряк пытался сжечь мебельный цех ради мести начальнику

В Красноярске осудили мужчину, пытавшегося сжечь цех из мести начальнику

В Красноярске вынесли приговор мужчине, который пытался сжечь мебельный цех из мести начальнику. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в конце февраля 2023 года на мебельном складе по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий». Сотрудник 1978 года рождения, работавший разнорабочим, изготовил самодельное воспламеняющееся устройство и поместил его в картонную коробку на склад, чтобы устроить пожар. Причиной стало неприязненное отношение к директору предприятия.

Прибывшие на место полицейские обнаружили задымление и самодельное устройство. Подозреваемый был задержан в ходе оперативных мероприятий. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Ленинский районный суд Красноярска признал мужчину виновным и назначил наказание в виде полутора лет принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Ранее мужчина из мести поджег дверь квартиры своей экс-супруги в Ленобласти.