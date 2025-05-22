Мужчина из мести поджег дверь квартиры своей экс-супруги в Ленобласти

В Ленобласти мужчину заподозрили в поджоге двери своей экс-супруги

В Петербурге 37-летнего мужчину заподозрили в поджоге двери в квартиру 33-летней экс-супруги. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 16 апреля в микрорайоне Черная Речка Всеволожского района на Верной улице. Неизвестный поджег входную дверь квартиры, которую арендовала 20-летняя девушка. Хозяйкой жилья оказалась женщина из Новгородской области.

Стражи порядка 19 мая задержали бывшего мужа собственницы квартиры возле дома №1 на Любимой улице по подозрению в совершении преступления, предположительно, из мести.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества путем поджога. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого пьяный краснодарец из мести поджег дом бывшей жены. Он признался, что в день, когда все случилось, выпивал и решил поджечь мусор на участке экс-супруги.

Ранее уфимка подожгла машину и напала на женщину.