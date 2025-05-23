Пикник Афиши х Сбер откроет летний сезон на Василеостровском рынке

На Большом проспекте Васильевского острова 31 мая пройдет пикник Афиши х Сбер совместно с Василеостровским рынком. Гостей ждут DJ-сеты от Saint City Lovers, Iner и Kid Cope, квиз по истории фестиваля с призами и открытие летнего кинотеатра, сообщают организаторы.



Василеостровский рынок превратится в площадку для дневного рейва в стиле вечеринки на заднем дворе. Музыкальная программа начнется в 13:30 с сета Iner, продолжится с 15:30 выступлением Kid Cope и завершится с 17:00 до 18:00 сетом Saint City Lovers.

Для поклонников фестиваля пройдет квиз, где можно выиграть билеты на главный «Пикник» 9 августа и призы от организаторов.

В 19:30 стартует летний кинотеатр с показом фильма «Птица» от компании «Про:взгляд» — бунтарского драмеди с Барри Кеоганом о жизни подростков.

Вход на все события свободный.