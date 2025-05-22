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В Кургане дети разогревали еду и устроили пожар в квартире

В Кургане спасли детей, которые прятались от пожара на балконе пятиэтажки
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МЧС России

В Кургане огнеборцы спасли из горящей квартиры малолетних сестру и брата. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Инцидент произошел в одной из курганских многоэтажек, 10-летняя девочка находилась в квартире вместе с годовалым братом. Школьница решила разогреть на плите еду, от раскаленной плиты загорелась занавеска. Девочка схватила мальчика на руки, выбежала на балкон и стала звать на помощь. На место прибыли экстренные службы.

«Мы поднялись по лестнице на балкон, чтобы надеть на детей спасустройства, пока коллеги открывали дверь. Дети были напуганы, мы вывели их через подъезд. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в МЧС.

Огонь успел охватить три квадратных метра. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Омске ребенок устроил пожар в квартире, пока мать ходила в магазин. Женщина оставила дочерей без присмотра. В какой-то момент двухлетняя девочка включила в розетку кипятильник, который лежал в нижнем ящике кухонного стола. Детям оказали медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Известно, что их мать неоднократно привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее в Марий Эл дети играли с зажигалкой и устроили ландшафтный пожар.

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