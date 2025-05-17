На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Токарь из Нижнего Новгорода остался без машины и отдал мошенникам 3 млн рублей

В Нижнем Новгороде токарь отдал мошенникам 3 млн рублей
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Канавинском районе Нижегородской области токарь местного предприятия пытался спасти накопления и остался без денег и машины. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 58-летний мужчина, работающий токарем на местном предприятии. Он сообщил, что неизвестные связались с ним под видом силовиков. Лжеполицейские убедили нижегородца в том, что ему необходимо срочно «спасать» накопления.

Потерпевший оформил кредит почти на миллион рублей, продал свой автомобиль, обналичил сбережения и перевел деньги на указанные мошенниками счета. Общий ущерб составил 3 млн рублей. Токарь почти две недели общался с мошенниками и лишь после потери денег распознал обман. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петербурге мошенники обманули блокадницу и убедили ее отдать 250 тыс. рублей. Аферисты позвонили женщине и представились сотрудниками полиции. Они убедили ее, что хотят помочь ей сохранить деньги, и убедили передать наличные курьеру якобы для декларирования. В итоге пенсионерка передала неизвестному мужчине деньги возле подъезда дома, после чего «полицейские» перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске пожилая женщина отдала мошенникам более 4 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами