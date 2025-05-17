Токарь из Нижнего Новгорода остался без машины и отдал мошенникам 3 млн рублей

В Канавинском районе Нижегородской области токарь местного предприятия пытался спасти накопления и остался без денег и машины. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 58-летний мужчина, работающий токарем на местном предприятии. Он сообщил, что неизвестные связались с ним под видом силовиков. Лжеполицейские убедили нижегородца в том, что ему необходимо срочно «спасать» накопления.

Потерпевший оформил кредит почти на миллион рублей, продал свой автомобиль, обналичил сбережения и перевел деньги на указанные мошенниками счета. Общий ущерб составил 3 млн рублей. Токарь почти две недели общался с мошенниками и лишь после потери денег распознал обман. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петербурге мошенники обманули блокадницу и убедили ее отдать 250 тыс. рублей. Аферисты позвонили женщине и представились сотрудниками полиции. Они убедили ее, что хотят помочь ей сохранить деньги, и убедили передать наличные курьеру якобы для декларирования. В итоге пенсионерка передала неизвестному мужчине деньги возле подъезда дома, после чего «полицейские» перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске пожилая женщина отдала мошенникам более 4 млн рублей.