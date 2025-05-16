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Отдых в ОАЭ для россиян подешевел

Росстат: отдых в ОАЭ для россиян в апреле подешевел на 15% в сравнении с мартом
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Shutterstock

В апреле 2025 года цены на зарубежный туризм для россиян показали разнонаправленную динамику. Согласно данным Росстата, стоимость поездок в ОАЭ снизилась на 15% по сравнению с мартом, тогда как отдых в Турции подорожал на 5,7%.

В отчете отмечено, что среди зарубежных направлений рост цен затронул также Беларусь (+0,8%). Снижение зафиксировано во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Таиланде (–12,1%), Египте (–7,5%), а также в Абхазии, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане и Узбекистане (–0,8%).

На внутреннем туристическом рынке в апреле выросли цены на речные круизы (+8,3%), путевки в дома отдыха и пансионаты (+4,7%), санатории (+4,1%). Подорожало проживание в гостиницах, хостелах и мотелях (от +2,4% до +5%), экскурсионные туры по России (+2,9%), поездки на Черноморское побережье (+2,7%), билеты в музеи и на выставки (+1,9%), автобусные экскурсии (+1,4%).

25 апреля вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что спрос на туры в Сочи среди россиян упал на 60%, и при этом на столько же вырос интерес к путешествиям в Дубай. Однако это временная ситуация – с изменением погоды в ОАЭ желающих отправиться туда туристов станет намного меньше.

Ранее туристам из-за границы не хватило мест в гостиницах в одном российском городе.

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