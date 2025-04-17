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Туристам из-за границы не хватило мест в гостиницах в одном российском городе

АТОР: туристам из-за рубежа не хватило мест в гостиницах Петербурга
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RossHelen/Shutterstock/FOTODOM

Туристам из-за рубежа не хватило мест для размещения в гостиницах Санкт-Петербурга на майские праздники, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отмечают в ассоциации, кроме дефицита мест, турпоток ограничили также турпоток ограничили высокие цены на гостиницы и транспорт. В том числе мест не хватило туристам из ОАЭ, Индии, Китая.

В основном, сообщают в АТОР, места в большинстве гостиниц в популярных туристических городах на майские праздники заняли российские, а не иностранные туристы. В Москве ажиотажа не наблюдалось, но в Северной столице, уточнили в ассоциации, номера на майские праздники оказались раскуплены полностью, а цены выросли на 20–40%.

Во второй половине февраля кандидат экономических наук, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская сообщила, что россиянам стоит бронировать путевки на лето заранее, чтобы сэкономить до 60%.

Ранее стало известно, что у российских туристов резко вырос интерес к Дальнему Востоку.

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