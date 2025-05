В Гонконге арестовали королеву красоты спустя две недели после победы

NTK: в Гонконге посадили в тюрьму лауреата конкурса Woman of the Universe

Королеву красоты, победительницу конкурса Woman of the Universe Ли Сы Сюань посадили в тюрьму в Гонконге на девять месяцев за подделку диплома американского университета. Об этом сообщает издание Need To Know (NTK).

Сы Сюань представляла город Шэньчжэнь, однако училась в Гонконгском университете на факультете лингвистики — спустя две недели после того, как она победила в конкурсе красоты Woman of the Universe («Женщина Вселенной»), Сы Сюань была задержана 20 июня 2024 года.

Оказалось, что Сы Сюань обманула администрацию вуза и Государственное управление по делам миграции Гонконга — она подала документы о том, что изучала лингвистику в Колумбийском университете в Нью-Йорке и была круглой отличницей. Кроме того, Сы Сюань обвиняется в том, что она заплатила через посредника порядка 370 тысяч юаней для поступления в университет.

А в Ленобласти диджея-карлика обвинили в выпрашивании непристойных фото у школьниц.

Ранее Таиланд отказал во въезде модели, осудившей политику Мьянмы.