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В Гонконге арестовали королеву красоты спустя две недели после победы

NTK: в Гонконге посадили в тюрьму лауреата конкурса Woman of the Universe
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Королеву красоты, победительницу конкурса Woman of the Universe Ли Сы Сюань посадили в тюрьму в Гонконге на девять месяцев за подделку диплома американского университета. Об этом сообщает издание Need To Know (NTK).

Сы Сюань представляла город Шэньчжэнь, однако училась в Гонконгском университете на факультете лингвистики — спустя две недели после того, как она победила в конкурсе красоты Woman of the Universe («Женщина Вселенной»), Сы Сюань была задержана 20 июня 2024 года.

Оказалось, что Сы Сюань обманула администрацию вуза и Государственное управление по делам миграции Гонконга — она подала документы о том, что изучала лингвистику в Колумбийском университете в Нью-Йорке и была круглой отличницей. Кроме того, Сы Сюань обвиняется в том, что она заплатила через посредника порядка 370 тысяч юаней для поступления в университет.

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